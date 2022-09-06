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В окупованому Маріуполі рашисти хочуть провести мобілізацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Маріуполі рашисти хочуть провести мобілізацію
фото з відкритих джерел

Андрющенко закликав чоловіків, які за віком можуть підпасти під «мобілізацію», евакуюватися

Рашисти збираються провести в тимчасово окупованому Маріуполі «мобілізацію». Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

«Від донецького керівництв надійшла вказівка терміново поновити військовий облік в Маріупольському районі. Більш того, таке протокольне доручення покладено на бумагу. Це означає, що принаймні, Мангуський район чекає вже офіційна мобілізація протягом вересня. За нашими даними така сама вказівка отримана і по Маріуполю, однак виконання відтерміновано на два тижні. Тобто орієнтовно в 20-х числах вересня Маріуполь та район очікує перша хвиля мобілізації», – написав він.

Андрющенко закликав чоловіків, які за віком можуть підпасти під «мобілізацію», евакуюватися, поки окупанти не ввели заборону на виїзд. «Будь-яким шляхом в будь-який бік. Не дайте перетворити себе на гарматне м'ясо», – пише радник мера.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що надвечір 5 вересня, близько 17.50, в загарбаному окупантами Маріуполі пролунав вибух. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що надвечір 5 вересня, близько 17.50, в загарбаному окупантами Маріуполі пролунав вибух.

Теги: Маріуполь мобілізація війна окупація росія

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