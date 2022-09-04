Маріуполь: окупанти досі не дістали з-під завалів тіла всіх загиблих (відео)

У зруйнованих будинках досі мешкають люди

Частину трупів обгризли собаки

Російські загарбники в одному із районів Маріуполя досі не прибрали частину трупів. Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

«Нові страшні знахідки. Лівобережжя. бул. Морський. Досі не достані трупи з-під завалів. Частину трупів просто обгризли собаки. За даними сусідів в будинку від чотирьох до шести загиблих на зараз», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупаційна влада не реагує, роблячі вигляд, що нічого не відбувається. А у зруйнованих сусідніх будинках досі мешкають люди.

«У таки самих руїнах. Без шансу на нормальне життя. Мраzота. Знаю – читаєте. Приберить по людські останки за адресою: б. Морський 14, 2 підїзд, 3-4 поверхи», – додав Андрющенко.

Увага! На відео присутні людські рештки.

Раніше повідомлялося, що окупанти в маріупольському драмтеатрі бетоном заливають тіла загиблих, а трупний запах намагаються усунути за допомогою хлорки.

Нагадаємо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.