В окупованому Маріуполі пролунав вибух: ліквідований окупант

Що саме сталося – поки невідомо

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що надвечір 5 вересня, близько 17.50, в загарбаному окупантами Маріуполі пролунав вибух.

«У Маріуполі – репетиція «бавовни»? Близько 17:50 пролунав гучний вибух, який чуло майже все місто», –повідомив Анрющенко із посиланням на представників спротиву.

Наразі деталей чи офіційної інформації щодо ситуації в місті немає.

Згодом Андрющенко повідомив, що «спротив підтвердив ліквідацію мінімум одного окупанта».

Нагадаємо, тим часом у Маріуполі окупанти досі не дістали з-під завалів тіла всіх загиблих (відео).