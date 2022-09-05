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В окупованому Маріуполі пролунав вибух: ліквідований окупант

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
В окупованому Маріуполі пролунав вибух: ліквідований окупант
Імовірно, в Маріуполь завітало бавовнятко
фото з відкритих джерел

Що саме сталося – поки невідомо

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що надвечір 5 вересня, близько 17.50, в загарбаному окупантами Маріуполі пролунав вибух.  

«У Маріуполі – репетиція «бавовни»? Близько 17:50 пролунав гучний вибух, який чуло майже все місто», –повідомив Анрющенко із посиланням на представників спротиву. 

Наразі деталей чи офіційної інформації щодо ситуації в місті немає.  

Згодом Андрющенко повідомив, що «спротив підтвердив ліквідацію мінімум одного окупанта». 

В окупованому Маріуполі пролунав вибух: ліквідований окупант фото 1

Нагадаємо, тим часом у Маріуполі окупанти досі не дістали з-під завалів тіла всіх загиблих (відео).

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Теги: вибух місто Маріуполь

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