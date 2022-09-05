В окупованому Маріуполі пролунав вибух: ліквідований окупант
Що саме сталося – поки невідомо
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що надвечір 5 вересня, близько 17.50, в загарбаному окупантами Маріуполі пролунав вибух.
«У Маріуполі – репетиція «бавовни»? Близько 17:50 пролунав гучний вибух, який чуло майже все місто», –повідомив Анрющенко із посиланням на представників спротиву.
Наразі деталей чи офіційної інформації щодо ситуації в місті немає.
Згодом Андрющенко повідомив, що «спротив підтвердив ліквідацію мінімум одного окупанта».
Нагадаємо, тим часом у Маріуполі окупанти досі не дістали з-під завалів тіла всіх загиблих (відео).
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