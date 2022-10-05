В окупованому Маріуполі вишикувалась величезна черга за продуктами (відео)

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя змушені стояти у величезних багатогодинних чергах за гуманітарними продуктами харчування

У тимчасово окупованому Маріуполя вишикувались величезні черги за гуманітарними продуктами харчування. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 4 жовтня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідне відео.

«Маріуполь. Лівобережний район. Видача раптової гуманітарної допомоги. Правда, схоже на життя, коли немає потреби брати купу найдешевших продуктів?» – зазначає Андрющенко в описі відео.

В середині вересня Андрющенко також публікував відео, на якому показана величезна черга за безкоштовним хлібом дуже низької якості, в якій змушені стояти жителі Маріуполя, оскільки не можуть собі дозволити його придбати.

Тоді радник мера зазначав, що в окупованому місті немає роботи та обіцяних рашистами «захмарних виплат». Навіть видачу гуманітарної допомоги окупанти звузили лише до певних пільгових груп.

Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону понад 200 українських захисників, у тому числі 124 офіцери, а також 10 іноземців. Російській стороні віддали підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука та 55 військових Росії.