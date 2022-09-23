В Одесі на заправці стався потужний вибух: деталі (фото, відео)

Унаслідок вибуху загинув робітник

В Одесі на одному з АЗК мережі WOG під час проведення регламентних робіт сьогодні, 23 вересня, стався вибух. Унаслідок вибуху є постраждалі, повідомили у пресслужбі мережі.

Вибух стався близько 15 години під час регламентних робіт на АЗС за адресою Люстдорфська дорога, 174.

3 фото На весь екран





«На момент інциденту АЗК не працював та не обслуговував клієнтів. На жаль, є постраждалі серед тих, хто виконував регламентні роботи», – додали в компанії.

Причини вибуху наразі зʼясовуються. У мережі запевнили, що надають максимальне сприяння у визначенні причин інциденту та ліквідації наслідків.

Згодом місцеві телеграм-канали повідомили, що внаслідок вибуху загинув робітник, який проводив на території АЗК зварочні роботи.

Як раніше повідомлялося, сьогодні по обіді, 23 вересня, в Одесі лунали вибухи та чули звуки пострілів. Ворог атакував місто іранськими безпілотниками.