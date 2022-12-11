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В окупованому Мелітополі знищено дві бази окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
В окупованому Мелітополі знищено дві бази окупантів
У Кадіївці було завдано ще одного удару по готелю «Гостьовий дім Жданова»
фото з відкритих джерел

Близько 200 окупантів отримали поранення чи загинули

У тимчасово окупованому Мелітополі вчора пізно ввечері пролунало 10 гучних вибухів, які було чути у всіх районах. Одразу в двох різних частинах міста вночі виднілося велике полум'я.

Так, гучно було на базі відпочинку та в будівлі Мелітопольської Християнської Церкви, де розташувалися російські окупанти.

В окупованому Мелітополі знищено дві бази окупантів фото 1

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, ударів було кілька і вони призвели до того, що близько 200 окупантів отримали поранення чи загинули. Деяких із загарбників одразу ж відвозили до лікарень Криму, оскільки Мелітопольські вже не справляються із навантаженням. Інші машини «швидкої», зі слів мера, їхали прямо в морг.

Тим часом російські пропагандисти повідомляють, що в Кадіївці було завдано ще одного удару по готелю «Гостьовий дім Жданова», де члени ПВК «Вагнер» облаштували базу.

В окупованому Мелітополі знищено дві бази окупантів фото 2

Інформацію про «приліт» підтверджує український телеграм канал «Донбас Оперативний».

Нагадаємо, окупанти готують Мелітополь до вуличних боїв. На днях стало відомо, що вони риють окопи у спальних районах міста. Також повідомляється, що окупанти продовжують зводити укріплення в районах Пологи – Чернігівка та Токмак – Мелітополь.

Раніше кримські партизани заявили, що це вони влаштували підпал казарм із мобілізованими росіянами в селищі Совєтське на тимчасово окупованому півострові.

Теги: пологи машини Донбас окупанти поранення Мелітополь

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