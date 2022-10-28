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В окупованому Сімферополі пасажир ударив ножем керманича тролейбуса для помсти... іншому водієві

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
В окупованому Сімферополі пасажир ударив ножем керманича тролейбуса для помсти... іншому водієві
Зловмисник поранив чоловіка в шию 
фото з відкритих джерел

Нетверезий пасажир тролейбуса після конфлікту вирішив помститися зовсім іншій людині

В окупованому Сімферополі судитимуть чоловіка за замах на вбивство водія тролейбуса, повідомляють російські ЗМІ.

Влітку, 6 серпня, між обвинуваченим, який був п'яним, та водієм тролейбуса стався конфлікт у салоні транспортного засобу. Останній, образивши пасажира, вигнав його з тролейбуса та поїхав далі маршрутом.

Ображений чоловік вирішив помститися кривднику. Взяв удома ніж, повернувся на зупинку громадського транспорту і зайшов у перший тролейбус, що трапився. Незважаючи на те, що водієм була інша людина, завдав йому удару в область шиї.

Опір потерпілого і пасажири, що заступилися за нього, врятували потерпілому життя. Водієві надали своєчасну медичну допомогу. 

Нагадаємо, сьогодні Кубань обмежила в'їзд та пересування для вантажівок та фур, які прямують до анексованого Криму. Виняток – вантажі військового призначення, продовольчі та соціальні товари, а також медикаменти. 

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Теги: Крим вбивство чоловік

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