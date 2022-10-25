Стало відомо, чий досвід використає Україна під час реінтеграції Криму

Україна може використати досвід Хорватії з деокупації територій під час реінтеграції окупованого півострова

Україна може використати досвід Хорватії з деокупації територій під час реінтеграції Криму, але це буде тривалий процес. Про це на брифінгу під час прямого включення з дискусійної програми Першого Парламентського саміту «Кримська платформа» повідомила членкиня Експертної мережі саміту та заступниця голови правління Центру оборонних стратегій Аліна Фролова, передає УНН.

«Процес реінтеграції Криму буде нешвидким. На це вказує і досвід хорватського сценарію. Перед тим, як сісти за стіл переговорів у Хорватії, була проведена воєнна операція, яка не просто примушувала до таких переговорів сторону-агресора, але й не дала можливість окупаційній владі вивозити матеріальні ресурси та руйнувати економічну базу країни. Робота судів з відновлення прав, яке стосується періоду війни, триває до сих пір, а пройшло вже понад 30 років з моменту хорватської війни. Це є набагато менш масштабна проблема, ніж є зараз в Україні», – зазначила Фролова.

24 жовтня у Загребі (Хорватія) стартувала дискусійна програма парламентського саміту «Кримської платформи». Однією з гостею саміту стала представниця США Ненсі Пелосі.

Нагадаємо, триває 244-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.