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Все для війни. Росія переводить покалічений Керченський міст на новий режим роботи 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Все для війни. Росія переводить покалічений Керченський міст на новий режим роботи 
Через Кримський міст вороги продовжать возити зброю та спорядження для війни 
фото з відкритих джерел

Товари на півострів загарбники планують доставляти через Маріуполь та Мелітополь

Уночі із 27 на 28 жовтня Кубань обмежить в'їзд та пересування для вантажівок та фур, які прямують до анексованого Криму. Виняток – вантажі військового призначення, продовольчі та соціальні товари, а також медикаменти. Про це повідомили російські канали.

Таке рішення було ухвалено напередодні окупаційною «владою» анексованого Криму.  

Решту товарів загарбники планують доставляти на окупований півострів сухопутним маршрутом із Ростовської області через тимчасово захоплені рашистами Маріуполь та Мелітополь. 

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту в Керченській протоці вибухнула вантажівка, через що частково обвалилася одна з гілок автомобільної частини моста, а на залізничній частині загорівся поїзд з танками. За останніми даними, загинуло чотири людини.

Федеральна служба безпеки Росії прискорено провела розслідування вибуху на Кримському мосту і звинуватила Україну. Організатором теракту на Кримському мості через Керченську протоку начебто були Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО), його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура. У ході розслідування вже буцімто затримали п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, яких підозрюють у підготовці підриву мосту, заявили в ФСБ.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заперечив причетність України до вибуху на мосту через Керченську протоку, яка з'єднує окуповану Крим із материковою частиною РФ.

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Теги: Маріуполь Мелітополь росія Крим влада Міноборони президент розслідування Кримський міст Керченський міст

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