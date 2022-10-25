В окупованому Криму тривають чистки: Зеленський звернувся до світу (відео)

«Мир – це те, чого ми прагнемо й заради чого співпрацюємо в різних форматах і на різному рівні»

Реінтегрувати Крим буде нелегко, але Україна це зможе – президент на саміті Кримської платформи

Сьогодні, 25 жовтня, президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників парламентського саміту Кримської платформи. Глава держави наголосив на тому, що в анексованому Криму із 2014 року тривають чистки – за релігійною та етнічною ознаками.

«Якщо ти мусульманин, російські окупанти вважають тебе винним. Якщо ти киримли, російські окупанти вважають тебе винним. Якщо в тебе український паспорт, російські окупанти вважають тебе винним. Люди в таких умовах уже девʼятий рік!», – наголосив Зеленський.

Реінтегрувати Крим буде нелегко – після років такої окупації. Але завдяки співпраці Україна зможе це забезпечити. Російський потенціал агресії буде знищений, коли український прапор знову буде на своєму законному місці – у містах і селах Криму.

«Мир – це те, чого ми прагнемо й заради чого співпрацюємо в різних форматах і на різному рівні. Те, що всі ми втратили у 2014 році, коли Росія розпочала свою божевільну агресію. Розпочала з Криму», – нагадав український очільник.

Нагадаємо, справжній мир в Україні настане тоді, коли Україна поверне до свого складу Кримський півострів.

Тим часом експерти працюють над питаннями, пов'язаними не лише з деокупацією, а й реінтеграцією тимчасово окупованого Криму. Про це заявила постійна представниця Президента України в АРК Таміла Ташева на полях першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи.