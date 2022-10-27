Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Гауляйтер окупованого Севастополя заявив про атаку дрона на місцеву ТЕС 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Гауляйтер окупованого Севастополя заявив про атаку дрона на місцеву ТЕС 
На Балаклавській ТЕС горів трансформатор 
фото з відкритих джерел

В анексованому Криму була неспокійна ніч 

Так звана «влада» окупованого Криму вранці 27 жовтня заявила що сьогодні вночі на Балаклавську ТЕС здійснено атаку безпілотника. Зайнявся один із трансформаторів, який ніби був на профілактиці і не працював. Про це повідомив окупаційний «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв, пишуть російські ЗМІ та канали.

Мовляв, пожежу загасили, трансформатор буцімто пошкоджено мінімально. Постраждалих немає.  
Загарбники поквапилися переконувати, що на електропостачання Севастополя та півострова інцидент не впливає. 

«Засоби радіолокаційного захисту по суті збили безпілотник зі своєї траєкторії і він не досяг мети», – заявив Развожаев. 

Балаклавська ТЕС (Севастопольська парогазова установка-ТЕС) – парогазова електростанція у Севастополі, що збудована РФ на анексованій території (АР Крим), потужністю 470 МВт. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму загарбники мають намір перевірити готовність укриттів та захисних споруд, після чого позначити для місцевих мешканців місця їхнього розміщення. 

Як відомо, Україна може використати досвід Хорватії з деокупації територій під час реінтеграції Криму, але це буде тривалий процес. 

Читайте також:

Теги: влада безпілотник Крим

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський пояснив, що для України означає повернення Криму
Зеленський пояснив, що для України означає повернення Криму
25 жовтня, 12:46
Євгенія Кравчук розповіла про особливості перехідного правосуддя у Криму після деокупації
Що робити з росіянами? Депутатка вказала на важливу проблему при деокупації Криму
25 жовтня, 17:20
Процес реінтеграції Криму буде нешвидким
Стало відомо, чий досвід використає Україна під час реінтеграції Криму
25 жовтня, 18:08

Події в Україні

Зенітники зранку приземлили ударний гелікоптер та штурмовик
Зенітники зранку приземлили ударний гелікоптер та штурмовик
Харківщина: на міні підірвалася автівка рятувальників, є загиблий та поранені 
Харківщина: на міні підірвалася автівка рятувальників, є загиблий та поранені 
Рашисти атакували промислове підприємство у Краматорську: є руйнування
Рашисти атакували промислове підприємство у Краматорську: є руйнування
Кремль намагається уникнути критики громадськості. Розвідка Британії розкрила план
Кремль намагається уникнути критики громадськості. Розвідка Британії розкрила план
Все для війни. Росія переводить покалічений Керченський міст на новий режим роботи 
Все для війни. Росія переводить покалічений Керченський міст на новий режим роботи 
19 безпілотників та 13 бойових машин: втрати ворога за добу
19 безпілотників та 13 бойових машин: втрати ворога за добу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Бунт у «Слузі народу». Інтерв’ю з депутаткою Юлією Яцик, яка покинула партію президента
55K
Армія Лукашенка записала звернення до ЗСУ та побачила «позитивний сигнал» (відео)
53K
Путін вигадав, як «насолити» новому прем’єру Британії
17K
Що не так із закликом до термінової евакуації китайців з України
10K
Контрнаступ ЗСУ: Міноборони відзвітувало про ситуацію на Херсонському напрямку
9755
Ворог може атакувати малопомітними для ППО ракетами: в Україні лунають сирени (карта)

Новини

Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Сьогодні, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
Вчора, 21:00
Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
Вчора, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
25 жовтня, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
25 жовтня, 07:17

Прес-релізи

Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
26 жовтня, 12:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту