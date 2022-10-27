Гауляйтер окупованого Севастополя заявив про атаку дрона на місцеву ТЕС 

В анексованому Криму була неспокійна ніч

Так звана «влада» окупованого Криму вранці 27 жовтня заявила що сьогодні вночі на Балаклавську ТЕС здійснено атаку безпілотника. Зайнявся один із трансформаторів, який ніби був на профілактиці і не працював. Про це повідомив окупаційний «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв, пишуть російські ЗМІ та канали.

Мовляв, пожежу загасили, трансформатор буцімто пошкоджено мінімально. Постраждалих немає.

Загарбники поквапилися переконувати, що на електропостачання Севастополя та півострова інцидент не впливає.

«Засоби радіолокаційного захисту по суті збили безпілотник зі своєї траєкторії і він не досяг мети», – заявив Развожаев.

Балаклавська ТЕС (Севастопольська парогазова установка-ТЕС) – парогазова електростанція у Севастополі, що збудована РФ на анексованій території (АР Крим), потужністю 470 МВт.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму загарбники мають намір перевірити готовність укриттів та захисних споруд, після чого позначити для місцевих мешканців місця їхнього розміщення.

Як відомо, Україна може використати досвід Хорватії з деокупації територій під час реінтеграції Криму, але це буде тривалий процес.