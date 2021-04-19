Ескалація на Донбасі: в Європарламенті розглянуть питання військової допомоги Україні

Пора надати Україні План дій щодо членства в НАТО, – євродепутатка від ЄНП Сандра Калнієте

Росія зосередила понад 40 тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною

Через нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною група Європейської народної партії (ЄНП) вимагає провести дебати на пленарному засіданні в Європейському парламенті наступного тижня. Про це йдеться у заяві євродепутатки від ЄНП Сандри Калнієте, оприлюдненій на сайті партії в понеділок, 19 квітня, повідомляє «Європейська правда».

«Колективний борг Європи – підтвердити нашу підтримку України, і ми хотіли б почути від президентів Європейської комісії і Європейської ради, як Європейський Союз має намір це зробити», – заявила Калнієте, яка у ЄНП відповідає за зовнішньополітичний напрямок.

«Росія зосередила понад 40 тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною. Тільки в цьому році вбито 26 українських солдатів. Ситуація погіршується і є серйозною і зростаючою загрозою європейській стабільності і безпеці, а також суверенітету України», – продовжила Калнієте.

За її словами, ЄС і держави-члени повинні почати виконувати свої декларації – допомогти Україні з військової, але також політичної точки зору.

«Це має бути роз'яснено без зволікань найвищою владою Європейського Союзу. Крім того, разом з нашими партнерами пора надати Україні План дій щодо членства в НАТО», – заявила вона.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 19 квітня візьме участь в засіданні Ради ЄС у закордонних справах, де поінформує про військову активність Росії біля кордонів з Україною.

Зазначимо, 16 квітня Меркель, Макрон та Зеленський закликали Путіна забрати війська з українського кордону.

Того ж дня у Парижі відбулись перемовини лідерів України, Франції та Німеччини. На зустрічі обговорювали останнє загострення біля українських кордонів, безпекову ситуацію на Донбасі та проведення «нормандського саміту».