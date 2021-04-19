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    «Зупиніться, покайтеся». ПЦУ звернулась до Путіна щодо ескалації агресії проти України

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    Священний Синод Православної Церкви України закликав владу РФ зупинитись і покаятись - «Зупиніться, покайтеся». ПЦУ звернулась до Путіна щодо ескалації агресії проти України
    Священний Синод Православної Церкви України закликав владу РФ зупинитись і покаятись
    ПЦУ

    Священний Синод Православної Церкви України застерігає, що агресія обернеться гнівом Божим

    Священний Синод Православної Церкви України опублікував звернення з приводу ескалації російської агресії проти України.

    «Ми не боїмося! – наша відповідь на цей черговий агресивний намір російської влади. «Душу й тіло ми положим за нашу свободу» – не просто речення з Гімну України. Це переконання – одна з ключових рис української політичної нації, виплекана від часів княжої Київської держави, утверджена у визвольних змаганнях козацької доби та ХХ століття.

    Ми не потребуємо і не прагнемо чужого, український народ бажає жити у мирі та порозумінні з усіма, в першу чергу – з нашими історичними сусідами. Але ми не дозволимо знову накинути на нашу шию імперське ярмо, від якого український народ звільнився три десятиліття тому!» – сказано у зверненні

    У ПЦУ застерігають, що зброя, яку агресор беззаконно спрямовує проти українців, – обернеться гнівом Божим на його ж голову.

    «Тож доки ще не прийшло на вас остаточне покарання за невинно пролиту кров – зупиніться, покайтеся, загладьте свою провину припиненням війни та згодою на справедливий мир», – закликає Синод ПЦУ.

    Помісна церква також звернулась до російських військовослужбовців з проханням не виконувати злочинних наказів влади. А тим, хто в Україні очікує на «прихід Путіна", нагадали про долю Юди Іскаріота – "не ставайте на шлях зради і прислужництва ворогу".

    «Звертаємося до всіх наших вірних та до людей доброї волі із закликом продовжити молитву про справедливий мир для України. Щодня ми підносимо в храмах прохання про захист Божий від нашестя чужинців, про допомогу нашим воїнам, які оберігають рідну землю, про визволення поневолених. Дотепер ми бачили не раз милість Господню до українського народу – віримо, що і у нинішніх випробуваннях Бог не залишить нас беззахисними проти агресії ворога», – йдеться у зверненні ПЦУ.

    Нагадаємо, Папа Римський Франциск у недільній проповіді висловив стурбованість загостренням ситуації на Донбасі та закликав запобігти зростанню напруженості.
    Теги: церква зброя Папа Римський Українська православна церква агресія
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