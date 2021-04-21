Боррель підтвердив, що ЄС підтримує Україну

Рада ЄС підтвердила підтримку реформ в Україні

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель хоче розглянути варіанти дій на випадок продовження «агресії проти України», і «протидіяти спробам Росії зобразити себе посередником, а не стороною конфлікту». Про це повідомляє Reuters.

«Напруженість на Україні і навколо неї стрімко зростає. Рада (ЄС) із закордонних справ направила чіткий сигнал про колективну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», - повідомив Боррель.

Він зазначив, що міністри закордонних справ на спільній відеоконференції в понеділок основну увагу зосередили на Україні і на те, як ЄС найкращим чином може підтримати її в рішенні проблем. Для цього вони запросили на відеоконференцію міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба.

Міністри закордонних справ країн ЄС, повідомляє Боррель, домовилися, що повинні говорити єдиним голосом у двосторонніх контактах з Росією, на всіх міжнародних форумах (G7, ОБСЄ) і на переговорах з США.

Він повідомляє, що разом з головою Євроради Шарлем Мішелем підтвердив свою участь у саміті з Міжнародної Кримської платформі, запланованому на 23 серпня в Києві.

Рада ЄС підтвердила підтримку реформ в Україні. Як зазначив Боррель, вони «роблять Україну більш стійкою і сильною». З 2014 року ЄС мобілізував більше 16 млрд євро на підтримку реформ, що зробило Україну найбільшим одержувачем фінансової допомоги Євросоюзу. З Кулебою вони домовилися про вигоду економічної інтеграції України з ЄС та зближення їх нормативно-правової бази.

Додамо, що верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання міністрів закордонних справ ЄС заявив, що на кордонах з Україною та на території тимчасово окупованого Криму перебуває близько 150 тисяч російськихвійськових.

Він відмовився називати на прохання журналістів джерело цих даних, але уточнив, що саме на неї він орієнтується. Глава дипломатії ЄС уточнив, що нарощування російських військ біля кордонів України та в Криму триває і сягнуло найбільшої кількості, ніж «будь-коли».

При цьому Боррель похвалив Україну за «стриманість» і закликав Росію до зниження напруженості.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час засідання Ради із закордонних справ ЄС запропонував підготувати нові секторальні санкції проти РФ на тлі стягнення російських військ до українського кордону.

Нагадаємо, через нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною група Європейської народної партії вимагає провести дебати на пленарному засіданні в Європейському парламенті наступного тижня.