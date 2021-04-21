На окупованій Луганщині Місія ОБСЄ виявила невідведені «Гради»

Місія ОБСЄ зафіксовала і 8 невідведених самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм)

СММ ОБСЄ зафіксувала на тимчасово окупованій Росією території Луганщини 22 реактивні системи залпового вогню «БМ-21 «Град», а також 18 гаубиць, розміщених з порушенням ліній відведення. Про це повідомляється у щоденному звіті №90/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ.

Зазначається, що 15 «Градів» було виявлено патрулем Місії поблизу н. п. Хрустальний (кол. Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська). Там було зафіксовано і 8 самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм).

Ще сім реактивних систем залпового вогню «БМ-21 «Град» патруль СММ ОБСЄ виявив на аеродромі поблизу н. п. Переможне (19 км на південь від Луганська).

На цьому аеродромі також розміщено 10 буксированих гаубиць (2А65 «Мста-Б», 152 мм - 5 од., Д-30 «Жаба», 122 мм - 5 од.).

Крім того, зазначається у звіті, на аеродромі поблизу Переможного зафіксовано 13 танків (Т-72 - 7 од., Т-64 - 6 од.) - за лініями відведення, однак поза межами виділених місць зберігання озброєння.

Додамо, що верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання міністрів закордонних справ ЄС заявив, що на кордонах з Україною та на території тимчасово окупованого Криму перебуває близько 150 тисяч російськихвійськових.

Він відмовився називати на прохання журналістів джерело цих даних, але уточнив, що саме на неї він орієнтується. Глава дипломатії ЄС уточнив, що нарощування російських військ біля кордонів України та в Криму триває і сягнуло найбільшої кількості, ніж «будь-коли».

При цьому Боррель похвалив Україну за «стриманість» і закликав Росію до зниження напруженості.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час засідання Ради із закордонних справ ЄС запропонував підготувати нові секторальні санкції проти РФ на тлі стягнення російських військ до українського кордону.

Нагадаємо, через нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною група Європейської народної партії вимагає провести дебати на пленарному засіданні в Європейському парламенті наступного тижня.