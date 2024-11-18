В проєкті держбюджету-2025 залишають гроші на марафон, кешбек і дороги

В бюджеті залишаються гроші на марафон, але немає підняття зарплат і соціальних виплат.

Підняття зарплат і соціальних виплат чекати не варто

Бюджетний Комітет Ради погодив проєкт держбюджету-2025 року до другого читання. Засідання відбулося 18 листопада, повідомив у своїх соцмережах народний депутат Олексій Гончаренко.

Також парламентар зазначив, що в бюджеті залишаються гроші на марафон, але немає підняття зарплат і соціальних виплат. Залишили гроші на кешбек.

Тим часом нардеп Ярослав Железняк написав, що за проєкт проголосували 24 депутати, 3 утрималися та ще один виступив проти. Під час комітету було підтримано лише дві правки: не переводити лікарні на казначейське обслуговування та вилучити норму про можливість партіям класти кошти на ОВДП.

Сама голова Комітету Роксолана Підласа зазначила, що запропонували наступні змінити:

2 млрд доларів (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великобританії суто на покриття військових видатків, а саме - закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони, Залишили 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто, загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, відповідно, скасовуємо субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 млрд грн, Дозволили прифронтовим громадам НЕ перераховувати реверс до державного бюджету (загалом 593 млн грн), +128 млн Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia на співфінансування європейського проекту розвитку залізничної інфраструктури, (фактично - залізничного полотна). Співфінансування - обов’язкова умова надання європейських коштів, +277,1 млн грн НАН, зокрема на дослідження у військовій сфері, Виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП (стаття 49 бюджету), Виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).

Нагадаємо, що Верховна Рада в першому читанні підтримала проєкт держбюджету на 2025 рік. Пріоритетом є оборона та безпека України. Рішення підтримали 247 парламентарів. Жодної правки, окрім скасування підвищення зарплатні прокурорам, не змінили.