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В проєкті держбюджету-2025 залишають гроші на марафон, кешбек і дороги

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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В проєкті держбюджету-2025 залишають гроші на марафон, кешбек і дороги
В бюджеті залишаються гроші на марафон, але немає підняття зарплат і соціальних виплат.
фото з відкритих джерел

Підняття зарплат і соціальних виплат чекати не варто

Бюджетний Комітет Ради  погодив проєкт держбюджету-2025 року до другого читання. Засідання відбулося 18 листопада, повідомив у своїх соцмережах народний депутат Олексій Гончаренко.

Також парламентар зазначив, що в бюджеті залишаються гроші на марафон, але немає підняття зарплат і соціальних виплат. Залишили гроші на кешбек. 

Тим часом нардеп Ярослав Железняк написав, що за проєкт проголосували 24 депутати, 3 утрималися та ще один виступив проти. Під час комітету було підтримано лише дві правки: не переводити лікарні на казначейське обслуговування та вилучити норму про можливість партіям класти кошти на ОВДП.

Сама голова Комітету Роксолана Підласа зазначила, що запропонували наступні змінити:

  1. 2 млрд доларів (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великобританії суто на покриття військових видатків, а саме - закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони,
  2.  Залишили 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто, загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, відповідно, скасовуємо субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 млрд грн,
  3. Дозволили прифронтовим громадам НЕ перераховувати реверс до державного бюджету (загалом 593 млн грн),
  4. +128 млн Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia на співфінансування європейського проекту розвитку залізничної інфраструктури, (фактично - залізничного полотна). Співфінансування - обов’язкова умова надання європейських коштів,
  5. +277,1 млн грн НАН, зокрема на дослідження у військовій сфері,
  6. Виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП (стаття 49 бюджету),
  7. Виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).

Нагадаємо, що Верховна Рада в першому читанні підтримала проєкт держбюджету на 2025 рік. Пріоритетом є оборона та безпека України. Рішення підтримали 247 парламентарів. Жодної правки, окрім скасування підвищення зарплатні прокурорам, не змінили.

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Теги: Держбюджет Олексій Гончаренко

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