Уряд схвалив до другого читання проєкт держбюджету на 2025 рік

На обороноздатність та безпеку України передбачається 2 трлн 225 млрд грн

Уряд схвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Попри внесення певних змін, головний пріоритет залишився незмінним – оборона, обороноздатність та безпека України. На ці потреби пропонуємо виділити 2 трлн 225 млрд грн», – зазначив він.

За словами Шмигаля, всі кошти українських платників податків підуть виключно на забезпечення Сил безпеки й оборони, на виготовлення та закупівлю нової зброї, дронів та техніки. Також серед пріоритетів бюджету залишається соціальна сфера, освіта та медицина.

До другого читання збільшено видатки бюджету на 50 млрд грн:

додаткові 24 млрд грн пропонуємо виділити на освіту. З них – 12 млрд на доплати вчителям та ще 12 млрд на інвестиційні проєкти в освітній сфері;

додаткові 6,3 млрд грн пропонуємо направити на медицину;

додаткові 5 млрд грн пропонуємо виділити на підтримку ветеранів.

Як зазначив Шмигаль, дорожній фонд у 2025 році фінансуватися не буде, але на ремонт ділянок, важливих для оборони та функціонування економіки держави, буде виділено 12,6 млрд грн.

«Цей проєкт бюджету відповідає на головні виклики, які стоять перед нашою державою. Це наша гарантія, що Україна матиме необхідні ресурси, аби вистояти, перемогти й стати ще сильнішою», – пояснив він.

Нагадаємо, 13 вересня уряд затвердив проєкт державного бюджету України на 2025 рік. Пріоритетом бюджету на 2025 рік є оборона та безпека України. Зокрема, видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив проєкт бюджету на 2025 рік. 25 членів комітету підтримали його розгляд у першому читанні. Згодом Верховна Рада підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам на 37%.

До слова, 31 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт державного бюджету на 2025 рік.