Уряд затвердив проєкт держбюджету на 2025 рік: скільки і на що піде

Видатки у держбюджеті на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн

Шмигаль зазначив, що пріоритетом бюджету на 2025 рік є оборона та безпека України

Сьогодні, 13 вересня, уряд затвердив проєкт державного бюджету України на 2025 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Попри всі виклики та невизначеність, уже третій бюджет під час повномасштабної війни подаємо вчасно. Доходи очікуються на рівні 2 трлн грн. Видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн», – йдеться у повідомленні.

Шмигаль зазначив, що пріоритетом бюджету на 2025 рік є оборона та безпека України. Зокрема, видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн.

Понад 400 млрд грн уряд виділить на соціальний захист: «Пенсії будуть проіндексовані, а субсидії будуть виплачуватися всім, хто цього потребує. 211 млрд грн буде направлено на охорону здоровʼя та майже 170 млрд грн на освіту».

Третім пріоритетом для уряду є підтримка регіонів та бізнесу. За словами Шмигаля, держава продовжить допомагати місцевим бюджетам коштом дотацій та субвенцій.

«Передбачені кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма «єОселя»», – заявив прем'єр-міністр.

Новацією бюджету на 2025 рік, за словами Шмигаля, стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами. Він зазначив, що це зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними. Зокрема, пріоритетом буде відновлення, енергетичні проєкти та реалізація нової ветеранської політики.

Нагадаємо, що раніше Денис Шмигаль повідомив, коли відбудеться наступна індексація пенсій.