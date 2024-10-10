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Гетманцев розповів, наскільки збільшиться держбюджет після підвищення податків

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Гетманцев розповів, наскільки збільшиться держбюджет після підвищення податків
В Україні підвищилася ставка військового збору з 1,5% до 5%
фото: bank.gov.ua

10 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо історичного збільшення податків

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що підвищення податків збільшить надходження до державного бюджету на 30 млрд грн до кінця 2024 року. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Якщо говорити про результати підвищення, то ми рахуємо, що в цьому році це буде плюс 30 млрд грн до бюджету», – йдеться у заяві.

Політик нагадав, що підвищується ставка військового збору з 1,5% до 5%. Однак військовий збір для військовослужбовців залишається на рівні 1,5%.

Нагадаємо, що 10 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт №11416д щодо історичного збільшення податків. «За» в цілому проголосували 247 народних депутатів.

Також, з жовтня збільшуються окремі великі корпоративні податки. Запроваджуються авансові платежі з податку на прибуток для АЗС. Тепер фіксований податковий платіж в держбюджет сплачуватиметься наперед (незалежно від суми майбутнього прибутку) окремо за кожне місце роздрібної торгівлі пальним.

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Теги: Україна Держбюджет бюджет Данило Гетманцев податки

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