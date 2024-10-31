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Верховна Рада в першому читанні підтримала проєкт держбюджету на 2025 рік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Верховна Рада в першому читанні підтримала проєкт держбюджету на 2025 рік
Раніше Мінфін підтвердив відповідність проєкту бюджету до параметрів, які були узгоджені з партнерами
фото: Telegram/Ярослав Железняк

Пріоритетом бюджету на 2025 рік є оборона та безпека України

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт державного бюджету на 2025 рік. Рішення підтримали 247 парламентарів. Про це повідомив народні депутати Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, жодної правки, окрім скасування підвищення зарплатні прокурорам, не змінили.

Економічні прогнози

  • ВВП зросте на 2,7%.
  • Інфляція очікується на рівні 9,5%.
  • Середня зарплата зросте до 24 389 грн.
  • Безробіття скоротиться до 17,7%
  • Середньорічний курс долара очікується на рівні 45 грн.
  • Основні показники

Мінімальна зарплата залишиться 8 000 грн.

Прожитковий мінімум:

  • загальний – 2 920 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність, – 2 361 грн;
  • для працездатних осіб – 3 028 грн.

Бюджетні доходи

Очікуються на рівні 2,336 трлн грн (зростання на 9% або на 192 млрд грн). Приріст забезпечать надходження від прямих податків – на 179,8 млрд грн. Зокрема, на 158 млрд грн – від податку на доходи фізосіб і на 21,8 млрд грн – від податку на прибуток. Таке зростання доходів забезпечить ще не підписаний Зеленським законопроєкт про підвищення податків, який передбачає збільшення військового збору з доходів фізосіб з 1,5% до 5%.

Також у 2025 році до бюджету продовжуватиме надходити ПДФО з доходів військовослужбовців.

Крім того, уряд закладає збільшення доходів від ПДВ з виготовлених в Україні товарів та наданих тут послуг – з 289,1 млрд грн до 318 млрд грн; з імпортних товарів та послуг – із 498,9 млрд грн до 593,8 млрд грн.

Від Нацбанку мають надійти 63,9 млрд грн (38,64 млрд грн у 2024). Дефіцит бюджету очікується на рівні 19,4% від ВВП або 1,546 трлн грн.

Від партнерів планують отримати 1,658 трлн грн. З них 129,39 млрд грн витратить на погашення зовнішнього боргу. На внутрішньому ринку уряд планує залучити 579,2 млрд грн, більшу частину яких витратить на погашення розміщених раніше облігацій (561,9 млрд грн). На виплату процентів за зовнішнім боргом уряд витратить 203,5 млрд грн, за внутрішнім – 277,33 млрд грн (разом – 480,8 млрд грн).

Видатки на оборону та безпеку

  • Видатки МО становитимуть 1,57 трлн грн.
  • Очікується подальше скорочення видатків на купівлю та модернізацію військового обладнання: з 656,7 млрд грн до 487,7 млрд грн.
  • Видатки на забезпечення ЗСУ (включають виплати військовослужбовцям) зростуть до 1 трлн грн.
  • Зросте бюджет МВС, до якого належать Держприкордонслужба та Нацгвардія – 438,2 млрд грн.

Освіта і здоров'я

  • На освіту видатки будуть меншими, ніж у 2024 році: 167 млрд грн. Більша частина з них – понад 103 млрд грн – підуть на оплату праці педагогічним працівникам. Водночас уряд закладає на 2025-й низку додаткових програм: 2,9 млрд грн – на харчування учнів початкових класів, 305 млн грн – на здобуття освіти учнями з особливими освітніми потребами
  • На відновлення зруйнованих закладів освіти - 323,9 млн грн. Ще 37,4 млн грн піде на програму «Школа супергероїв» – це освіта дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні. Ще 12,6 млн грн планують витратити на освітні послуги для дітей, які перебувають за кордоном.
  • На охорону здоров'я видатки збільшаться з 7 млрд грн до 214 млрд грн. Зокрема, на реалізацію програми медичних гарантій мають піти 175 млрд грн. 11,75 млрд грн піде на закупівлю препаратів для лікування ВІЛ/СНІД, туберкульозу, онкології, рідкісних орфанних захворювань та серцево-судинних захворювань. 939,1 млн грн піде на медичні послуги для захисників, зокрема зубопротезування, а також на збір, кріоконсервацію та зберігання репродуктивних клітин.

Соціальні видатки

  • Скорочення соціального захисту на 50 млрд грн до 420,6 млрд грн. Більшість піде на дотацію Пенсійному фонду – 280,2 млрд грн. Пенсіонерів може побільшати на мільйон.
  • На програму соціального захисту громадян, які потрапили в складні життєві обставини – 80,8 млрд грн.
  • Житлові субсидії – 42,32 млрд грн.
  • Фінансування заходів ветеранської політики скоротять з 13 млрд грн до 6 млрд грн.

Інфраструктура та економічні програми

Уряд залишить програму грантів на створення бізнесу (1,37 млрд грн), компенсуватиме витрати на гуманітарне розмінування (обсяг коштів знизили втричі до 1 млрд грн), залишить видатки для Фонду розвитку підприємництва, який реалізує програму «5-7-9%» (направлять 18 млрд грн, як і цьогоріч).

Культура, медіа, соціальний захист сім’ї та дітей

Планується зменшення видатків на культуру і мистецтво на 0,4%. (+ 813,9 млн грн від місцевих бюджетів і 914 млн грн з державного). Медіа: +3,49%. Зростання пов’язано зі збільшенням фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України на 325 млн грн.

Фінансування міністерств

Зменшиться для:

  • Мінсоцполітики: -49,6 млрд грн (-10,6%)
  • Мінекономіки: -10,5 млрд грн (-30,7%)
  • Мінмолодьспорт: -1,9 млрд грн (-25,4%)
  • Мінветеранів: -1,1 млрд грн (-27,9%) через скорочення програм реабілітації ветеранів.
  • МЗС: -0,4 млрд грн (-4,5%) на закордонні дипломатичні установи.
  • Водночас видатки МОН знизяться на 6,8 млрд грн через скорочення субвенцій для шкіл.

Нагадаємо, 13 вересня уряд затвердив проєкт державного бюджету України на 2025 рік. Пріоритетом бюджету на 2025 рік є оборона та безпека України. Зокрема, видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив проєкт бюджету на 2025 рік. 25 членів комітету підтримали його розгляд у першому читанні.

До слова, Верховна Рада підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам на 37%.

Теги: Верховна Рада депутат бюджет Олексій Гончаренко

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