У Київській області оголошена повітряна тривога

Громадянам слід негайно пройти в укриття

15 лютого станом на 13:29 оголошена повітряна тривога у Київській області. Соціальні мережі повідомляють про ворожий дрон над областю.

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Нагадаємо, триває 357-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Серед них Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.