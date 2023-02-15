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У Київській області оголошена повітряна тривога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Київській області оголошена повітряна тривога

Громадянам слід негайно пройти в укриття

15 лютого станом на 13:29 оголошена повітряна тривога у  Київській області. Соціальні мережі повідомляють про ворожий дрон над областю.

У Київській області оголошена повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, триває 357-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах  понад 20 населених пунктів. Серед них Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

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