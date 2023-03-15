В Україні масштабна тривога: на Харківщині лунають вибухи

Влада області закликала не ігнорувати сигналів тривоги

Під час оголошеної в Україні масштабної повітряної тривоги у Харкові та області пролунали вибухи. Про це повідомив голова Харівської ОВА Олег Синєгубов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!», – написав Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, станом на 09:45 в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Триває 384-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.