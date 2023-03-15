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В Україні масштабна повітряна тривога: у Білорусі злетів винищувач (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога: у Білорусі злетів винищувач (мапа)

Громадянам слід негайно пройти в укриття

Сьогодні, 15 березня, станом на 09:45 в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Громадянам слід негайно прослідувати в укриття.

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» зафіксувала зліт російського винищувача у Білорусі. «9:40. Аеродром Мачуліщі. Зліт МіГ-31К ВКС РФ», – йдеться у повідомленні.

 

В Україні масштабна повітряна тривога: у Білорусі злетів винищувач (мапа) фото 1

Триває 384-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках. 

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