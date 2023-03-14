У Мелітополі прогримів потужний вибух: в центрі міста палає автомобіль (відео)

Кому належить авто і чи був хтось у ньому поки невідомо

Жителі Мелітополя на Запоріжжі почули гучний вибух. Згодом стало відомо, що спалахнуло авто. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вибух у самому центрі Мелітополя, в районі вулиці Героїв України. За попередніми даними спалахнуло авто. З’ясовуємо», – йдеться в повідомленні.

Кому належить авто і чи був хтось у ньому поки невідомо.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, наприкінці січня у Бердянську вибухнуло авто колаборантки.

До цього, окупаційна влада Бердянська заявлала про підрив автомобіля одного з головних колаборантів міста –голови військово-цивільної адміністрації Бердянського району Олексія Кічигіна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 23 грудня, у центрі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух, підірвалася машина російських загарбників. Згодом пропагандистські видання повідомили, що внаслідок вибуху постраждали двоє людей. В авто було двоє співробітників ФСБ.