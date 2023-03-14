Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Мелітополі прогримів потужний вибух: в центрі міста палає автомобіль (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Мелітополі прогримів потужний вибух: в центрі міста палає автомобіль (відео)
Іван Федоров / Telegram

Кому належить авто і чи був хтось у ньому поки невідомо

Жителі Мелітополя на Запоріжжі почули гучний вибух. Згодом стало відомо, що спалахнуло авто. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

«Вибух у самому центрі Мелітополя, в районі вулиці Героїв України. За попередніми даними спалахнуло авто. З’ясовуємо», – йдеться в повідомленні.

Кому належить авто і чи був хтось у ньому поки невідомо.

Нагадаємо, наприкінці січня у Бердянську вибухнуло авто колаборантки.

До цього, окупаційна влада Бердянська заявлала про підрив автомобіля одного з головних колаборантів міста  –голови військово-цивільної адміністрації Бердянського району Олексія Кічигіна.

Нагадаємо, 23 грудня, у  центрі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух, підірвалася машина російських загарбників.  Згодом пропагандистські видання повідомили, що  внаслідок вибуху постраждали двоє людей. В авто було двоє співробітників ФСБ. 

Теги: Запоріжжя Мелітополь війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гучна ніч у Маріуполі: у міст пролунали три вибухи
Гучна ніч у Маріуполі: у міст пролунали три вибухи
Вчора, 09:37
У районі аеропорту Маріуполя прогриміли вибухи
У районі аеропорту Маріуполя прогриміли вибухи
11 березня, 14:30
У Маріуполі пролунало понад 20 вибухів
У Маріуполі пролунало понад 20 вибухів
10 березня, 17:23

Події в Україні

У Мелітополі прогримів потужний вибух: в центрі міста палає автомобіль (відео)
У Мелітополі прогримів потужний вибух: в центрі міста палає автомобіль (відео)
Залужний розповів про надважливе стратегічне значення Бахмута
Залужний розповів про надважливе стратегічне значення Бахмута
Масштабна повітряна тривога тривала більше 20 хвилин
Масштабна повітряна тривога тривала більше 20 хвилин
Ворог намагався прорвати оборону ЗСУ на Харківщині
Ворог намагався прорвати оборону ЗСУ на Харківщині
Влада Маріуполя повідомила, як окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ
Влада Маріуполя повідомила, як окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ
Моравецький повідомив, коли Україна отримає польські винищувачі
Моравецький повідомив, коли Україна отримає польські винищувачі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Розстріл українського воїна: командир захисника розкрив нові деталі його вбивства
36K
Російського льотчика-підполковника, який бомбив Харківщину, звільнено від покарання: деталі
24K
Ядерні підводні човни проти амбіцій Китаю. Три країни оголосили історичне рішення
23K
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Скандал на Житомирщині: побитий солдат записав звернення (відео)
11K
Великдень 2023: як і коли святкуватимемо та чи будуть довгі вихідні

Новини

Від агресії РФ постраждали майже 22 тис. цивільних українців
Сьогодні, 07:47
ЄС розробляє закон про «іноземних агентів»
Сьогодні, 07:22
Європейські боєприпаси для України та тиск США на Китай: головні новини за ніч
Сьогодні, 07:16
В ISW розкрили роль чеченців у війні Росії проти України
Сьогодні, 06:45
Мобілізація в Росії: аналітики ISW розкрили плани Кремля
Сьогодні, 06:35
Україна отримала від Данії ракети Harpoon: деталі
Сьогодні, 06:31

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту