Гучна ніч у Маріуполі: у міст пролунали три вибухи

Уранці в місті було чути перестрілку

У тимчасово окупованому Маріуполі сьогодні вночі, 13 березні пролунали три вибухи. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вночі три гучних вибухи в Маріупольському районі вздовж Азовського моря по лінії Мелекіне -Б.Коса-Ялта-Урзуф», – йдеться в повідомленні.

«В 12:30 по Києву в Маріуполі пролунав вибух та мешканці Кальміуського району (с. Каменське) відчули вибухову хвилю. Зранку о 6:40 в районі вул. Тополіна (Кальміуський район) та Новоселівку чутно перестрілку зі стрілецької зброї», – додав радник мера.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у районі аеропорту Маріуполя прогриміли вибухи. Зазначалося, що спочатку росіяни підтвердили приліт, після чого раптово заявили, що це «побутова пожежа».

Також повідомлялося, що в окупованому Маріуполі Донецької області запрацювало українське радіо.