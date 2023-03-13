Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Гучна ніч у Маріуполі: у міст пролунали три вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Гучна ніч у Маріуполі: у міст пролунали три вибухи
фото ілюстративне

Уранці в місті було чути перестрілку

У тимчасово окупованому Маріуполі сьогодні вночі, 13 березні пролунали три вибухи.  Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у Telegram.

«Вночі три гучних вибухи в Маріупольському районі вздовж Азовського моря по лінії Мелекіне -Б.Коса-Ялта-Урзуф», – йдеться в повідомленні.

«В 12:30 по Києву в Маріуполі пролунав вибух та мешканці Кальміуського району (с. Каменське) відчули вибухову хвилю. Зранку о 6:40 в районі вул. Тополіна (Кальміуський район) та Новоселівку чутно перестрілку зі стрілецької зброї», – додав радник мера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у районі аеропорту Маріуполя прогриміли вибухи. Зазначалося, що спочатку росіяни підтвердили приліт, після чого раптово заявили, що це «побутова пожежа».

Також повідомлялося, що в окупованому Маріуполі Донецької області запрацювало українське радіо.

Теги: пожежа вибух Telegram радник росіяни Маріуполь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маріуполь: окупанти знесли багатоповерхівку, в підвалі якої було 200 тіл загиблих (фото)
Маріуполь: окупанти знесли багатоповерхівку, в підвалі якої було 200 тіл загиблих (фото)
8 березня, 13:31
Пастор Анатолій Волошин крайній праворуч
З полону повернувся пастор, який обороняв Маріуполь та вважався загиблим
8 березня, 09:25
Через Маріуполь рухаються колони ворожої техніки
Окупанти змінили тактику перекидання техніки через Маріуполь (відео)
8 березня, 06:36

Події в Україні

Гучна ніч у Маріуполі: у міст пролунали три вибухи
Гучна ніч у Маріуполі: у міст пролунали три вибухи
Росіяни накрили вогнем Миколаївщину, є загиблі та поранені (оновлено)
Росіяни накрили вогнем Миколаївщину, є загиблі та поранені (оновлено)
Британська розвідка вказала на провал Пригожина на фронті
Британська розвідка вказала на провал Пригожина на фронті
«Вагнерівці» намагаються прорвати оборону: Сирський про ситуацію у Бахмуті
«Вагнерівці» намагаються прорвати оборону: Сирський про ситуацію у Бахмуті
Військовий облік для жінок-медиків: Міноборони повідомило деталі
Військовий облік для жінок-медиків: Міноборони повідомило деталі
Окупанти відправили на Донеччину потяг із в’язнями
Окупанти відправили на Донеччину потяг із в’язнями

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
«Хлопці з фронту повернуться і наведуть порядок». Так не буде
7597
Скандал у Житомирі: молодший лейтенант побив ногами строковика (відео)
7243
Російські піхотинці йшли штурмувати українські позиції з палицями (фото)
5617
«Оскар-2023»: хто отримав головні нагороди
5275
Перерахунок пенсій: кому підвищать виплати у квітні
4335
Частина західної зброї, яку передають Україні, потрапляє до росіян – CNN

Новини

Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами
11 березня, 11:16
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
10 березня, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
10 березня, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
10 березня, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
9 березня, 15:44

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту