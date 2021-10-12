На зберіганні у «Південмашу» є 95 тонн гептилу. Щоб отруїти людину, досить одного мікрограма цієї речовини

В Україні назріває масштабна техногенна катастрофа, яка може спричинити непоправні наслідки. Йдеться про ракетне паливо, яке зберігається на території заводу «Південмаш». Про це пише Обласний інформаційний штаб Дніпропетровщини.

Про проблему повідомив генеральний директор ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» («Південмаш») Сергій Войт. Він розіслав копії свого листа в космічне агентство, міністерство промисловості і мерію Дніпра, адже підприємство розташоване на території цього міста.

Зараз на зберіганні у «Південмашу» є 95 тонн цього палива – гептилу. Водночас, щоб отруїти людину досить одного мікрограма цієї речовини, розчиненого в літрі води. А якщо розгерметизується 40-тонна цистерна з паливом, то це може забрати чимало життів і завдати тяжких наслідків сотням тисяч людей.

З огляду на велику небезпеку для всього живого, таке паливо має зберігатися з дотриманням суворих запобіжних заходів. І природно, все це вимагає чималих капіталовкладень.

Щорічні витрати підприємства на зберігання цього палива становлять близько 20 мільйонів гривень. Однак уже декілька років підприємство не отримує з бюджету ані копійки на ці цілі, нагадує директор.

«Південмаш» не отримав на зберігання гептилу ні копійки в нинішньому році, і, судячи з проєкту бюджету на 2022 рік, не отримає і в наступному.

Нагадаємо, раніше у рамках контракту з американо-українською компанією Firefly Aerospace ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» відправив замовнику повнорозмірний габаритно-стикувальний макет першого ступеню ракети-носія середнього класу «Бета»