Експерт назвав ексголову Дніпропетровської ОДА технократом, який зупиняв оборудки

«Бондаренко зупинив оборудку з квартирами для інвалідів АТОшників на 148 млн грн. Було переглянуто будівництво житлового будинку в Кривому Розі, де для потреб АТОшників мали виділяти квартири. За проектною документацією вони виявилися «золотими». ОДА переглянуло проект і, о диво! Грошей вистачило не на 5, а на 70 квартир!», – зазначив політолог.

«Я не є адвокатом Бондаренка, проте за півтора роки його головування в Дніпропетровській ОДА він зарекомендував себе як менеджер-технократ, який вмів реалізовувати поставлені керівництвом країни завдання. Зокрема, залучення інвестицій. Беремо тему будівництва аеропорту в Дніпрі. Саме в 2020 році були вирішені питання з пошуку і вибору інвестора, передали землю в оренду і вже у вересні почали будувати. Здати об'єкт, включаючи новий термінал і злітно-посадкову смугу, мають до кінця 2022 року. При цьому Бондаренко давав «зелену вулицю» будь-яким ініціативам, які могли привести інвестиції в область, не вимагаючи, щоб у кожному релізі його прізвище згадувалося з десяток разів», – згадав Віталій Кулик.

Порівнюючи діяльність Олександра Бондаренка та Валентина Резніченка, який вже обіймав посаду голови Дніпропетровської ОДА за часів президенства Петра Порошенка, політолог зробив вибір не на користь Резніченка. «Саме за часи головування Резніченка мали місце зловживання та розкрадання коштів, виділених на будівництво ряду об’єктів, наприклад – у Кривому Розі. Запитайте у місцевих про історію з парком Гданцевським та стадіоном «Спартак»... Там не одне кримінальне провадження було відкрите», – нагадав експерт.

Окрім того, на його думку, відставці Бондаренка передувала масивна дискредитаційна кампанія, в якій взяли участь кілька поважних видань. Висловлюючи свою версію усунення Бондаренка з посади, Віталій Кулик припустив наступне. «Мова йде про угоду Банкової з Філатовим та Корбаном. Як сказав один з класиків – «Дніпро будуть дограбовувати БориГени, а область мають передати людям, які розуміються на усіх відтінках сірих схем». Угода... нічого особистого», – підсумував політолог.

Нагадаємо, про намір керівництва держави щодо усунення Олександра Бондаренка з посади голови Дніпропетровської ОДА стало відомо 9 грудня 2020 року після засідання уряду. Вже наступного дня президент України Володимир Зеленський підписав наказ про призначення головою Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, який вже очолював область у 2015-2019 роках.