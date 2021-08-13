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    «Південмаш» відправив у США перший ступінь ракети Beta

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    Габаритно-стикувальний макет першого ступеню ракети-носія середнього класу Firefly Beta прибув до США&nbsp; - «Південмаш» відправив у США перший ступінь ракети Beta
    Габаритно-стикувальний макет першого ступеню ракети-носія середнього класу Firefly Beta прибув до США 
    Фото: Південмаш

    Макет виготовлено за контрактом з американською компанією відповідно до її конструкторської документації

    Цього тижня у рамках контракту з американо-українською компанією Firefly Aerospace ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» відправив замовнику повнорозмірний габаритно-стикувальний макет першого ступеню ракети-носія середнього класу «Бета» (Firefly Beta).

    Виріб, за інформацією наданою пресслужбою держпідприємства, був виготовлений в рамках контракту з Firefly за її конструкторською документацією.

    «Транспортування макету здійснюється автотранспортом до морського порту Чорноморськ, звідки шлях вантажу лежатиме до порту Х’юстон, США», – повідомила пресслужба «Південмаш», оприлюднив відповідні світлини.

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    «Південмаш» відправив у США перший ступінь ракети Beta
    «Південмаш» відправив у США перший ступінь ракети Beta
    «Південмаш» відправив у США перший ступінь ракети Beta

    Як відомо, приватний американський виробник з українським співзасновником вже не перший рік співпрацює з дніпровськими ракетобудівниками.

    Зокрема у 2019 році компанія попросила у керівництва «Південмашу» розглянути можливість серійного виробництва та постачання широкої номенклатури деталей для іншої ракети-носія легкого типу Alpha на суму близько $15 млн.

    Варто також додати, що раніше анонсувалося, що запуск перших легких ракет Alpha відбудеться у цьому році.

    Додамо, що 11 серпня в США здійснила успішний запуск п'ятнадцята ракета-носій Antares, основна частина першого ступня якої також було зібрано на ДП «Південмаш».

    Firefly Aerospace (спочатку – Firefly Space Systems) – створена у 2014 році в Техасі (США) приватна американська компанія, яка веде розробку сімейства РН легкого класу нового покоління. У Дніпрі Firefly Aerospace має власний R&D-центр і цех експериментального виробництва малих ракетних вузлів із подальшим лабораторним тестуванням.

    Теги: США Дніпро завод технології космос Firefly Aerospace
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    «Південмаш» відправив у США перший ступінь ракети Beta