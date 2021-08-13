«Південмаш» відправив у США перший ступінь ракети Beta

Макет виготовлено за контрактом з американською компанією відповідно до її конструкторської документації

Цього тижня у рамках контракту з американо-українською компанією Firefly Aerospace ДП «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» відправив замовнику повнорозмірний габаритно-стикувальний макет першого ступеню ракети-носія середнього класу «Бета» (Firefly Beta).

Виріб, за інформацією наданою пресслужбою держпідприємства, був виготовлений в рамках контракту з Firefly за її конструкторською документацією.

«Транспортування макету здійснюється автотранспортом до морського порту Чорноморськ, звідки шлях вантажу лежатиме до порту Х’юстон, США», – повідомила пресслужба «Південмаш», оприлюднив відповідні світлини.

Як відомо, приватний американський виробник з українським співзасновником вже не перший рік співпрацює з дніпровськими ракетобудівниками.

Зокрема у 2019 році компанія попросила у керівництва «Південмашу» розглянути можливість серійного виробництва та постачання широкої номенклатури деталей для іншої ракети-носія легкого типу Alpha на суму близько $15 млн.

Варто також додати, що раніше анонсувалося, що запуск перших легких ракет Alpha відбудеться у цьому році.

Додамо, що 11 серпня в США здійснила успішний запуск п'ятнадцята ракета-носій Antares, основна частина першого ступня якої також було зібрано на ДП «Південмаш».

Firefly Aerospace (спочатку – Firefly Space Systems) – створена у 2014 році в Техасі (США) приватна американська компанія, яка веде розробку сімейства РН легкого класу нового покоління. У Дніпрі Firefly Aerospace має власний R&D-центр і цех експериментального виробництва малих ракетних вузлів із подальшим лабораторним тестуванням.