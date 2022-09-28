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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту
фото ілюстративне

Імовірність запуску ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання

У багатьох областях лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про імовірність запуску ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання.

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту.

Станом на зараз тривога оголошена у таких областях:

Карта повітряних тривог станом на 18:26
Карта повітряних тривог станом на 18:26
alerts.in.ua

Нагадаємо, триває 217-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області та утримання тимчасово захоплених територій, веде оборонні дії на зайнятих рубежах, а також намагається не допускати активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та будинках мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Теги: війна росія Україна авіація

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