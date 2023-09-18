Загроза балістики: в Україні оголошена повітряна тривога (мапа)

Громадянам слід негайно пройти в укриття

В Україні станом на 14:56 оголошена повітряна тривога. Наразі про небезпеку повідомлено на сході та півночі країни. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про загрозу балістичного обстрілу.

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Триває 572-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень.