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Деякі укриття в Києві отримають автоматизовану систему відкривання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Деякі укриття в Києві отримають автоматизовану систему відкривання
Використання ворогом балістичної зброї спонукає створювати додаткові укриття в оперативній доступності для людей
фото: КМДА / Telegram

У столиці буде встановлено близько 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання

У Києві мають намір обладнати укриття автоматизованою системою відкриття для цілодобового доступу. Також буде встановлено модульні залізобетонні об'єкти захисту. Про це повідомили в КМДА.

Автоматизованою системою відкриття планують обладнати близько 3 тисяч наявних у столиці укриттів. Кодові системи вже розпочали тестувати у Дарницькому районі. Поступово їх встановлять у сховищах по всьому місту.

Також буде встановлено близько 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання.

«Ми проведемо позапланову інвентаризацію наявних підвальних і цокольних приміщень, аби ними, де це технічно можливо, доповнити фонд захисних споруд. Адже використання ворогом балістичної зброї спонукає нас створювати додаткові укриття в оперативній доступності для людей, насамперед у спальних районах міста», – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Нагадаємо, у Києві тривають позапланові перевірки укриттів та сховищ. Станом на ранок 9 червня міські та районні служби спільно з представниками поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій проінспектували 4,2 тисячі укриттів та сховищ із наявних 4,6 тисяч. За оперативними даними, придатними для укриття під час повітряної тривоги є майже 2,9 тисячі, – тобто дві третини укриттів та сховищ. Іще 736 – можуть бути укриттями за умови належного облаштування, 578 – не відповідають нормативним вимогам до приміщень, де можуть бути облаштовані укриття.

Теги: Київ війна укриття

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