Завершилася перевірка укриттів Києва: що показали результати

Кияни можуть використовувати під час повітряної тривоги 65% столичних укриттів

У Києві завершилася позапланова перевірка укриттів. Як виявилося, лише 65% (3041 об’єкт) із них є повністю придатними для використання. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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Крім того, ще 973 (21%) об’єктів можуть бути укриттями за умови належного облаштування. Загалом було проінспектовано всі 4 655 укриттів і сховищ столиці. Зовсім не відповідає технічним вимогам до приміщень, де можуть бути укриття – 641 об’єкт (14%).

«65% укриттів визначені придатними до використання, при цьому 15% – узагалі без жодних зауважень. Ці укриття мають необхідне обладнання й устаткування – від примусової вентиляції і санвузлів до засобів пожежогасіння і надання першої медичної допомоги. Наголошую, всі 65% або 3041 укриття кияни можуть використовувати під час повітряної тривоги, і будь-які маніпуляції та викривлені факти щодо цього лише дезорієнтують людей», − заявив Пантелеєв.

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За його словами, ситуація з непридатними укриттями та укриттями, що потребують облаштування, у сфері управління така: 851 об’єкт (53%) належить до сфери управління районних держадміністрацій Києва, 575 об’єктів (35%) – до приватної форми власності, 170 об’єктів (11%) – до державної сфери управління, 18 об’єктів (1%) – до сфери управління КМДА.

Також у ході інспекцій перевірялася оперативність відкриття укриттів. Так, вільний доступ забезпечений до 2048 приміщень (67%), доступ забезпечується протягом п’яти хвилин – у 993 приміщеннях (32,7%), виявилися зачиненими – 28 (0,3%).

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Київські укриття пройшли перевірку на придатність інфографіки: Офіційний портал Києва

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинули троє людей, серед яких дев'ятирічна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Згодом на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

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До слова, у Києві мають намір обладнати укриття автоматизованою системою відкриття для цілодобового доступу. Також буде встановлено модульні залізобетонні об'єкти захисту.