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Нічна атака на Київ: серед загиблих є діти (оновлено)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нічна атака на Київ: серед загиблих є діти (оновлено)
Наслідки російської атаки на Київ
фото: КМВА

Медики госпіталізували дев'ятьох постраждалих

Унаслідок падіння уламків ворожих повітряних цілей вночі 1 червня у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед них – двоє дітей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, загиблим дітям було 5-6 та 12-13 років. Інформація уточнюється.

Крім того, за словами Кличка, у Деснянському районі внаслідок цієї атаки четверо людей отримали поранення, ще одна людина травмувалася у Дніпровському районі.

«За попередньою інформацією рятувальників, у Деснянському районі виявлено трьох загиблих, із них двоє дітей, та чотирьох постраждалих. Загалом в Деснянському та Дніпровському районах медики госпіталізували п’ятьох постраждалих», – заявив Кличко.

Оновлено о 4:25

Поранених у Дніпровському та Деснянському районах, за даними медиків, наразі чотирнадцять людей, уточнив Кличко. Дев’ятьох госпіталізовано, ще пʼятеро отримали допомогу на місці.

За словами мера, рятувальники загасили займання внаслідок падіння уламків на проїжджі частини доріг.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському та Деснянському районах.

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Теги: Київ будинок поранення

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