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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід негайно пройти в укриття цивільного захисту

Моніторингові канали повідомляють про загрозу ракетних ударів у Києві та областях.

Після 03:30 сирени тривоги пролунали у столиці та Київській області.

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога фото 1

Раніше близько 22:30 тривогу оголосили у південних регіонах. Вона поширилася на Одеську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську та Донецьку області, а також традиційно лишається на Луганщині та в окупованому Криму.

Близько 23:30 тривогу оголосили також на Чернігівщині, а пізніше - на Сумщині.

Після дронової атаки Одещини у південних областях було оголошено відбої тривоги.

 

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