В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години (мапа)

Громадянам слід негайно пройти в укриття цивільного захисту

В Україні станом на 20:10 оголошена масштабна повітряна тривога. Громадянам слід негайно пройти в укриття цивільного захисту. Об 21)6 тривогу було скасовано.

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За попередньою інформацією у напрямку центру країни рухаються ракети. За даними моніторингових Telegram-каналів, причиною оголошення повітряної тривоги стали запуски російських ракет «Калібр». Вони, ймовірно, летять у бік західних областей України. Поки що цю інформацію не підтверджували офіційні джерела.