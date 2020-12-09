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    Події в Україні

    В Україні подорожчають овочі: на скільки та коли

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    <p>За словами експерта, незначно подорожчають й інші види овочів</p> - В Україні подорожчають овочі: на скільки та коли

    За словами експерта, незначно подорожчають й інші види овочів

    Фото з відкритих джерел

    Деякі овочі подорожчають до кінця грудня

    До кінця року овочі в українських магазинах подорожчають. Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі каналу «Україна 24».

    «Відсутність української продукції призводить до того, що на прилавках магазинів ми бачимо імпортну продукцію, недешеву. До того ж сигналів про те, що вона подешевшала, немає, оскільки попит на неї досить стабільний, але кількісного складу недостатньо, і не виключено, що до кінця грудня огірки, помідори ще подорожчають на 15-16%, що становитиме близько 50 грн за кг», – сказав він.

    За словами експерта, незначно подорожчають й інші види овочів.

    «Традиційні українські овочі, які повинні зберігатися у сховищах, не так суттєво піднімуться у ціні, але шляхом того, що витратна частина буде йти у зберігання цибулі, моркви, картоплі, ми будемо бачити часткове подорожчання, але не таке, як на овочі, вирощені в умовах тепличного режиму. Український гурт овочів – капуста, буряк, морква – може піднятися у ціні на 50 коп. – 1 грн, а тепличні на 15-16% за 1 кг», – сказав він.

    Раніше повідомлялося, що капуста в Україні подорожчала на 22% за тиждень.

    Нагадаємо, Мінекономіки склало прогноз зростання тарифів на три роки.

    Теги: Мінекономіки Україна овочі
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