В Україні подорожчають овочі: на скільки та коли

Деякі овочі подорожчають до кінця грудня

До кінця року овочі в українських магазинах подорожчають. Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі каналу «Україна 24».

«Відсутність української продукції призводить до того, що на прилавках магазинів ми бачимо імпортну продукцію, недешеву. До того ж сигналів про те, що вона подешевшала, немає, оскільки попит на неї досить стабільний, але кількісного складу недостатньо, і не виключено, що до кінця грудня огірки, помідори ще подорожчають на 15-16%, що становитиме близько 50 грн за кг», – сказав він.

За словами експерта, незначно подорожчають й інші види овочів.

«Традиційні українські овочі, які повинні зберігатися у сховищах, не так суттєво піднімуться у ціні, але шляхом того, що витратна частина буде йти у зберігання цибулі, моркви, картоплі, ми будемо бачити часткове подорожчання, але не таке, як на овочі, вирощені в умовах тепличного режиму. Український гурт овочів – капуста, буряк, морква – може піднятися у ціні на 50 коп. – 1 грн, а тепличні на 15-16% за 1 кг», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що капуста в Україні подорожчала на 22% за тиждень.

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