Мінекономіки склало прогноз зростання тарифів на три роки



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Прогнозується подорожчання водопостачання в цьому році на 23%

В цілому щорічне зростання економіки України в 2021-2023 роках прогнозується на рівні 4,5%

Мінекономіки оновило прогноз зі зростання тарифів в 2020-2023 роках. Так, МЕРТ (Міністерство розвитку економіки,

торгівлі та сільського господарства України) очікує підвищення тарифів на залізничні перевезення на 17% в цьому році, а також на 22% і 26% – в два наступні роки (+ -3%).

Зростання тарифів на вантажні залізничні перевезення в поточному році очікується на рівні 7,1%, в наступному – на 11,3%, а також по 20% – в 2022-2023 роках.

«Прогнозується, що протягом 2021-2023 рр. середньорічна ціна на імпортований природний газ буде зростати на 19,6% в середньому щорічно – до $214 за 1 тис. Куб. М в 2023 році», – зазначено в документі.

У зв’язку з цим очікується підвищення цін на газ для населення на 19% (+ -3%) в 2021 році, на 24% і 6% (+ -3%) – в наступні два роки, проте в 2020-му зміни цін на нього не передбачається, свідчить прогноз. Середньорічне зростання цін на газ для промпідприємств прогнозується: у 2021 році – на 43,8%, у 2022 – на 11,7%, в 2023 – на 8% (всюди + -3%).

Також промпідприємства очікує зростання цін на електроенергію в 10% в наступні три роки. Про ціни для населення не повідомляється.

Також МЕРТ прогнозує подорожчання водопостачання в цьому році на 23% (± 5%), в 2021 – на 20% (± 5%), в наступні два роки – на 11% і 5% (± 5%). Аналогічне підвищення цін передбачається і для централізованого водовідведення.

В цілому щорічне зростання економіки України в 2021-2023 роках прогнозується на рівні 4,5%, чому має сприяти зростання експорту в середньому на 5,8% щорічно.

Нагадаємо, 16 серпня у Мінекономіки надали інформацію для людей, які втратили роботу та хочуть отримувати фінансову допомогу від держави.

Нагадаємо, прем’єр-міністр заявив, що в Україні суттєво зменшилася кількість безробітних.

Як повідомлялося, Шмигаль заявив, що економіка України почала відновлюватися.

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Джерело: Дзеркало тижня