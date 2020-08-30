Капуста в Україні подорожчала на 22% за тиждень



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На сьогоднішній день білокачанна капуста в Україні коштує в середньому на 14% дешевше, ніж в кінці серпня минулого року

Овоч при цьому все ще коштує дешевше, ніж у минулому році

В кінці літа в Україні почали дорожчати ґрунтові овочі. Після істотного зростання цін на огірки ця тенденція торкнулася і ринку білокачанної капусти.

Як підрахували аналітики EastFruit, в останній тиждень серпня фермери в основних регіонах виробництва готові вести відвантаження білокачанної капусти за ціною 3-5 гр/кг. Це в середньому на 22% дорожче, ніж тижнем раніше.

«Варто зазначити, що незважаючи на подорожчання, на сьогоднішній день білокачанна капуста в Україні коштує в середньому на 14% дешевше, ніж в кінці серпня минулого року», – додали експерти.

За даними учасників ринку, зростання цін пов’язане з початком міжсезоння: середні сорти капусти поступово йдуть з ринку, а до збирання пізніх фермери планують приступити тільки на початку вересня.

Як повідомлялося, з початку серпня в Україні різко виросли ціни на помідори. Причина зростання цін на овочі полягає у погіршенні темпів збору у зв’язку з погіршенням погодних умов.

Нагадаємо, Мінекономіки склало прогноз зростання тарифів на три роки.

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