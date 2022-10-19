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В Україні створено фонд ліквідації наслідків збройної агресії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні створено фонд ліквідації наслідків збройної агресії
фото ілюстративне

Джерелом наповнення фонду будуть націоналізовані кошти та продаж націоналізованого майна

Верховна Рада схвала в цілому законопроект № 8027 щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії. «За» проголосував 251 нардеп. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Відомо, що джерелом наповнення будуть націоналізовані кошти та продаж націоналізованого майна. На армію гроші з нього не виділятимуть.

Пропонується всі гроші від націоналізації направляти в спецфонд і далі використовувати за напрямами і з погодженням з комітетом ВРУ :

  • будівництва громадських будівель – обмеження відповідних об’єктів тими, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ;
  • реконструкції, капітального ремонту об’єктів критичної інфраструктури, пов’язаних з наданням послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання ( доповнення щодо будівництва таких об’єктів та щодо об’єктів, пов’язаних з наданням послуг електропостачання, газопостачання, а також обмеження відповідних об’єктів тими, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії);
  • реконструкції, капітального ремонту будівель для забезпечення житлом ВПО та осіб, які втратили його внаслідок збройної агресії РФ;
  • розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації для об’єктів, які були зруйновані внаслідок збройної агресії РФ;
  • придбання житлових приміщень для громадян України, відповідні об’єкти нерухомого майна, об’єкти будівництва яких знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ;
  • закупівлю комп’ютерного та мультимедійного обладнання (яке було знищено, пошкоджено або викрадено) для закладів освіти, що знаходяться на територіях, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

Раніше повідомлялося, що парламент змінив процедуру оформлення оренди земельних ділянок.

Теги: росія окупанти Верховна Рада війна Україна

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