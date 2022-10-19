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Парламент змінив процедуру оформлення оренди земельних ділянок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Парламент змінив процедуру оформлення оренди земельних ділянок
фото ілюстративне

Відновлюється система оформлення прав оренди, яка існувала до запровадження воєнного стану

Верховна Рада ухвалила законопроект № 7636 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та вдосконалення законодавства щодо охорони земель. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Відповідний документ підтримали 246 народних депутатів. Законопроект передбачає повернення до системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка існувала до запровадження воєнного стану.

Документ зобов’язує землекористувачів, чиї права користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення зареєстровані районними військовими адміністраціями у відповідних Книгах реєстрації, ініціювати внесення відомостей про такі права до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Законом передбачається:

  • відновлення проведення земельних торгів з передачі у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності;
  • врегулювання питання внесення до Державного земельного кадастру відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і ґрунтів, обмеження у використанні земель на підставі документації із землеустрою в галузі охорони земель;
  • громадяни та юридичні особи, які одержали право постійного користування земельними ділянками державної та комунальної власності, але відповідно до Земельного кодексу України не можуть бути суб’єктами такого права, можуть викупити такі земельні ділянки із розстроченням платежу або отримати їх в  оренду із визначеними умовами таких договорів;
  • дозвіл в умовах воєнного стану на безоплатну приватизацію земельних ділянок, на яких розташовані будівлі, споруди, які перебувають у приватній власності, і земельних ділянок, які передані громадянам у користування до набрання чинності Земельним кодексом України;
  • закріплення на рівні закону право АТ «Укрзалізниця» здійснювати будівництво на земельних ділянках, які перебувають у неї у постійному користуванні, не лише за власні, а й за залучені кошти.

Нагадаємо, вчора Рада збільшила бюджет оборони країни.

7 жовтня Верховна Рада затвердила проєкт державного бюджету України на 2023 рік у першому читанні.

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