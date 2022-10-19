Рашисти обстріляли житлові будинки в Оріхові: багато поранених (фото)

Обстріл Оріхова тривав майже сім годин

Російські загарбники протягом ночі обстрілювали Оріхів на Запоріжжі. Внаслідок ворожого обстрілу поранено вісім цивільних жителів. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

«У людей поранення різного ступеню важкості, всіх ушпиталено. Ворог застосував реактивні систем залпового вогню», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, шо обстріл тривав майже сім годин. Руйнувань зазнали приватні будинки, будівля міської ради, навчального закладу. Наразі в Оріхові відсутнє електро- та водопостачання. Профільні службі вже працюють над відновленням мереж.

Крім того, місто Гуляйполе було обстріляне ракетами С300. Руйнувань зазнала місцева школа. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі російські загарбники завдали ракетного удару по одному із селищ Запорізького району. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

До слова, триває 238-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.