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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 19 жовтня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 19 жовтня
Наслідки рашистської атаки на Україну
фото з відкритих джерел

Вночі ворог завдав удару по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Житомирщині та Київщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Чернігівщина

За минулу добу – три обстріли із мінометів та скидання боєприпасів із БПЛА, територія Новгород-Сіверського та Корюківського районів. Із них, вночі – один обстріл – біля села Хрінівка (Сновська громада Корюківського району), із мінометів. Інформація про втрати чи руйнування наразі уточнюється. Запорізька: вночі ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури в одному з селищ Запорізького району. Окупант застосував ракети С300. На об’єкті виникла пожежа, що була оперативно ліквідована рятувальниками. Постраждалих немає. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Сумщина

Вночі був артобстріл Середино-Будської громади, 12 прильотів. Попередньо, – без наслідків. Детальна інформація уточнюється. Вчора за день росіяни обстрілювали населені пункти області. Били прицільно по мирним людям і цивільним об'єктам з мінометів та артилерії. Двоє загиблих і поранений в результаті обстрілів по селу в Юнаківськїй громаді. Також за минулу добу – артилерійський обстріл Хотінської громади, мінометний – Новослобідської громади. Загалом 64 приходи.

Дніпропетровщина

Вночі ворог завдав удару по Криворізькому та Нікопольському районах. У Криворізькому районі ракети влучили у об’єкт енергетичної інфраструктури. Без електрики лишилися населені пункти у Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївський громадах і один з районів Кривого Рогу. Знеструмлені кілька насосних станцій місцевих водоканалів. Є перебої з водою. Енергетики уже все лагодять. У Кривому Розі внаслідок ворожої атаки пошкоджено двоповерховий будинок. Попередньо, люди не постраждали. У Нікопольському районі ворог обстріляв з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії Марганецьку та Червоногригорівську громади. Люди неушкоджені. Понівечені житлові будинки.

Харківщина

Минулої доби окупанти обстрілювали прилеглі до лінії зіткнення та кордону з РФ території Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів. З мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювалися райони населених пунктів: Вовчанські Хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча та Хатнє. Протягом доби з пораненнями госпіталізовано двох людей. На звільненій території області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 709 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина

За минулу добу підтверджено ураження 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також вісім позицій зенітних ракетних комплексів противника. Воїни ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та один – артилерії, два склади боєприпасів, станцію РЕБ, а також інші військові цілі противника. 18 жовтня ЗСУ відбили декілька атак ворога. Зокрема, і у напрямку Білогорівки.

Росіяни продовжують обстрілювати визволені населені пункти, перетворюючи їх на попіл. Так, учора вони вчергове відкрили вогонь по Стельмахівці на Куп’янському напрямку, Греківці, Надії, Білогорівці та Новоєгорівці на Лиманському напрямку. На Бахмутському напрямку противник завдавав вогневого впливу з танків та артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Усього російські війська 13 paзів обстріляли позиції захисників Луганщини з артилерії та мінометів.

Донеччина

Вночі – обстріл с.Парасковіївка поблизу Соледару. Пошкоджено один п’ятиповерховий будинок та три приватні будинки у центрі селища. Постраждалих цивільних немає. Вночі і зранку – обстріли вздовж лінії фронту: Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Бахмут. За добу по області четверо загиблих, 12 поранених цивільних.

Миколаївщина

Вночі ворог двічі атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу Shahed-136. 13 з них було збито на території області. Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Вночі було обстріляно околиці трьох населених пунктів. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. Також вчора ввечері були обстріли за межами сіл Широківської громади. Влучання зафіксовані по сільськогосподарським угіддям. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина

Тривають активні бойові дії. Територіальні громади вздовж лінії бойового зіткнення та в тилових районах системно потерпають від ворожих обстрілів, ракетних ударів, атак дронами. За інформацією ОК «Південь», противник веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Продовжує завдавати вогневого ураження нашим військам із застосуванням авіації, важкої артилерії, РСЗВ та мінометів. Ворожа ДРГ намагалася обійти наші позиції поблизу Нової Кам’янки. У бою зазнала втрат і відійшла. ЗСУ знищено два склади боєприпасів в Бериславському районі. В Бериславському районі підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь».

Нагадаємо, триває 238-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Теги: росія окупанти війна Україна рашисти

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