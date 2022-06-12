  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Чехія підтвердила загибель свого добровольця на війні в Україні
рус
    Події в Україні

    Чехія підтвердила загибель свого добровольця на війні в Україні

    Чехія підтвердила загибель свого добровольця на війні в Україні
    фото з відкритих джерел

    Чоловік є першим загиблим чеським добровольцем, який долучився до лав Збройних сил України.

    У війні проти Росії на Донбасі загинув громадянин Чехії. Цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає ČTK.

    «Можу підтвердити, що в Донецькій області загинув громадянин Чехії. Зараз міністерство з’ясовує обставини, а ситуацією займається посольство Чехії в Києві. Завтра його тіло мають перевезти до Харківської області», – сказав міністр.

    Повідомляється, що громадянин Чехії на ім'я Міхал Янік був родом із селища Тшебіч. Він загинув 10 червня у Донецькій області від мінометної гранати. За наявною інформацією, чоловік є першим загиблим чеським добровольцем, який долучився до лав Збройних сил України.

    За даними Czech Radio, у травні понад 100 чехів отримали дозвіл від президента країни на вступ до Збройних сил України, хоча наразі невідомо, скільки з них насправді поїхали в Україну.

    Як раніше повідомлялося, в Україні загинули четверо добровольців з Інтернаціонального легіону територіальної оборони. Загиблі добровольці були громадянами Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії.

    Раніше повідомлялося, що Чехія надасть Україні додаткове озброєння на понад €20 млн.

    Теги: росія окупанти війна Чехія смерть добровольці Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чехія підтвердила загибель свого добровольця на війні в Україні