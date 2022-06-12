Чехія підтвердила загибель свого добровольця на війні в Україні

Чоловік є першим загиблим чеським добровольцем, який долучився до лав Збройних сил України.

У війні проти Росії на Донбасі загинув громадянин Чехії. Цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає ČTK.

«Можу підтвердити, що в Донецькій області загинув громадянин Чехії. Зараз міністерство з’ясовує обставини, а ситуацією займається посольство Чехії в Києві. Завтра його тіло мають перевезти до Харківської області», – сказав міністр.

Повідомляється, що громадянин Чехії на ім'я Міхал Янік був родом із селища Тшебіч. Він загинув 10 червня у Донецькій області від мінометної гранати. За наявною інформацією, чоловік є першим загиблим чеським добровольцем, який долучився до лав Збройних сил України.

За даними Czech Radio, у травні понад 100 чехів отримали дозвіл від президента країни на вступ до Збройних сил України, хоча наразі невідомо, скільки з них насправді поїхали в Україну.

Як раніше повідомлялося, в Україні загинули четверо добровольців з Інтернаціонального легіону територіальної оборони. Загиблі добровольці були громадянами Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії.

Раніше повідомлялося, що Чехія надасть Україні додаткове озброєння на понад €20 млн.