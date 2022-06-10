Внесок добровольців у майбутню Перемогу

Більшість українців з усіх сил допомагають армії

Підрозділи УДА «розкидані» по всій лінії Фронту…

Одні – допомагають ЗСУ нищити ворога на Слобожанщині, інші – працюють на Донеччині та Запоріжжі, ще інші – співдіють із Збройними Силами на Херсонщині та Миколаївщині… «Госпітальєри» – скрізь.

Відповідно я, пересуваюсь по всій цій лінії, спілкуюсь з командирами з‘єднань, частин і підрозділів ЗСУ, інспектую частини і підрозділи УДА, обмінююсь думками з волонтерами, представниками різних рівнів державної влади, поліції, СБУ, простими громадянами тощо.

Мені, справді, дуже приємно, що командири Збройних Сил високо оцінюють внесок добровольців УДА у захист Держави.

У мене, доволі черствої людини, виступають сльози на очах, коли у звільненому селі на Херсонщині, «нариваємося на блокпост» місцевої дітвори, яка вітається «Слава Україні!», прощається – «путінхуйло» і каже: «ми вас, українських солдат, любимо, а русню – ненавидимо!»

Я, у свої 50 років, охрініваю від професіоналізму, хоробрості та самопожертви своїх підлеглих! Хоча, 9-й рік на Війні та бачив немало.

Мені страшно боляче коли гинуть побратими, а тим більше – посестри (я переконаний, що жінки мають народжувати і виховувати дітей, а не воювати, і тим більше, не гинути від куль та снарядів)…

У мене накопичилось стільки позитивних і негативних емоцій, що деколи, здається – готовий вибухнути…

Але я тримаюсь! Я воюю.

Я допомагаю ЗСУ всім, чим можу.

І я впевнений в Україні, в Українцях, в Силах оборони і безпеки, в Українській добровольчій армії, в своїх рідних (не всіх), у справжніх друзях та більшості співвітчизників…

Я впевнений у Перемозі української ідеї та зброї!

І щиро бажаю цю впевненість передати вам – мої друзі та подруги.

P.S. Навчальний центр УДА на чолі з Романом Танетком зробив черговий випуск курсу мінометників. Цього разу, Начальник артилерії УДА полковник Тимофєєв та інструктори, підготували повноцінну мінометну батарею для Збройних Сил України…

Дякую вам за службу Нації, побратими!

Джерело: блог Дмитра Яроша

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