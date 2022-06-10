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    Думки вголос

    Внесок добровольців у майбутню Перемогу

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

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    Командири Збройних Сил високо оцінюють роль Української добровольчої армії у захист Держави - Внесок добровольців у майбутню Перемогу
    Командири Збройних Сил високо оцінюють роль Української добровольчої армії у захист Держави
    фото з відкритих джерел

    Більшість українців з усіх сил допомагають армії

    Підрозділи УДА «розкидані» по всій лінії Фронту…

    Одні – допомагають ЗСУ нищити ворога на Слобожанщині, інші – працюють на Донеччині та Запоріжжі, ще інші – співдіють із Збройними Силами на Херсонщині та Миколаївщині… «Госпітальєри» – скрізь.

    Відповідно я, пересуваюсь по всій цій лінії, спілкуюсь з командирами з‘єднань, частин і підрозділів ЗСУ, інспектую частини і підрозділи УДА, обмінююсь думками з волонтерами, представниками різних рівнів державної влади, поліції, СБУ, простими громадянами тощо.

    Мені, справді, дуже приємно, що командири Збройних Сил високо оцінюють внесок добровольців УДА у захист Держави.

    У мене, доволі черствої людини, виступають сльози на очах, коли у звільненому селі на Херсонщині, «нариваємося на блокпост» місцевої дітвори, яка вітається «Слава Україні!», прощається – «путінхуйло» і каже: «ми вас, українських солдат, любимо, а русню – ненавидимо!»

    Я, у свої 50 років, охрініваю від професіоналізму, хоробрості та самопожертви своїх підлеглих! Хоча, 9-й рік на Війні та бачив немало.

    Мені страшно боляче коли гинуть побратими, а тим більше – посестри (я переконаний, що жінки мають народжувати і виховувати дітей, а не воювати, і тим більше, не гинути від куль та снарядів)…

    У мене накопичилось стільки позитивних і негативних емоцій, що деколи, здається – готовий вибухнути…

    Але я тримаюсь! Я воюю.

    Я допомагаю ЗСУ всім, чим можу.

    І я впевнений в Україні, в Українцях, в Силах оборони і безпеки, в Українській добровольчій армії, в своїх рідних (не всіх), у справжніх друзях та більшості співвітчизників…

    Я впевнений у Перемозі української ідеї та зброї!

    І щиро бажаю цю впевненість передати вам – мої друзі та подруги.

    P.S. Навчальний центр УДА на чолі з Романом Танетком зробив черговий випуск курсу мінометників. Цього разу, Начальник артилерії УДА полковник Тимофєєв та інструктори, підготували повноцінну мінометну батарею для Збройних Сил України…

    Дякую вам за службу Нації, побратими!

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    Джерело: блог Дмитра Яроша

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    Теги: росія окупанти ЗСУ армія війна Україна окупація солдат #stoprussia
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    Внесок добровольців у майбутню Перемогу