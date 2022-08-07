В Україні запрацює ще один порт для експорту зерна

Наразі з двох портів всього вийшли чотири судна з українським зерном

Наступного тижня в рамках «зернової ініціативи» запрацює порт «Південний». Про це повідомив заступника міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

«Наступного тижня плануємо долучити до «зернової ініціативи» і порт «Південний». Працюючий коридор з трьох портів – «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» – дасть нам змогу протягом місяця вийти на 3 млн тонн експорту української агропродукції», – йдеться у повідомленні.

Він також вказав, що наразі з двох портів всього вийшли чотири судна - один з порту «Одеса» і три - з «Чорноморськ».

Нагадаємо, 7 серпня очікується вихід чотирьох зерновозів з трьох портів України.

Зауважимо, три судна з українським зерном вранці 5 серпня покинули українські порти і прямують у бік морського гуманітарного коридору.

Також 6 серпня повідомлялося, що до українського морського торговельного порту «Чорноморськ» наближається турецький суховантаж Fulmars – перше судно з початку повномасштабного вторгнення російських ВС на територію України.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий же документ підписали Туреччина, ООН та Росія.