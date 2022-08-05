Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni

Під час роботи моніторингового центру на борту, українці не контактували та не виходили на зв’язок із росіянами

Представники України в інспекційній групі офіційно не контактували з представниками Росії під час перевірки суховантажного судна Razoni у Туреччині 3 серпня. Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

«Коли цей моніторинговий центр працював на борту, українці не контактували та не виходили на зв’язок з росіянами...У Стамбулі працює координаційний центр, і там є представники чотирьох сторін. Таким чином, це виглядає як великий квадрат. Ми з одного боку, представники країни агресора з іншого боку, а між нами представники ООН і Турецької Республіки. Отже, з фізичної точки зору це спілкування можливе. Але з офіційної точки зору є посередники в угоді. Отже, у вас є три партії, і ще три партії, тому у нас немає підписів України та Росії на одному аркуші паперу. І тому всі комунікації проходять за офіційною процедурою» – розповів Боднар.

Посол зазначив, що не хотів би, щоб українська група отримала звинувачення в спробах налагодити співпрацю з Росією лише через своє залучення в процес інспекції. За його словами усі розмови про те, що «зернова угода» може бути використана як фундамент для ширших переговорів навколо України не можуть вестись, поки російські війська все ще знаходяться на території України.

На думку посла, поки складно сказати чи відновлений зерновий шлях дозволить експортувати 3 млн тонн збіжжя щомісяця: «Зараз вдалося виписати всі процедурні елементи ми побачимо наскільки швидко пройдуть ці кораблі і тоді ми зрозуміємо чи зможемо ми наростити обсяги перевезень і досягти цієї позначки. Тут ще є питання спроможності наших портів чи зможемо ми їх швидко завантажувати», – зазначив Боднар.

Нагадаємо, інспекція судна Razoni з українською кукурудзою, яке прибуло до Туреччини, проводилася 3 серпня. Як повідомлялося, 1 серпня, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту. На його борту 26 тис тонн кукурудзи.