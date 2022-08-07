Сьогодні ще чотири судна із зерном відправляться з українських портів

Один суховантаж вийде з порту Одеси

Вихід чотирьох зерновозів очікується в неділю, 7 серпня, з трьох портів України. Про це повідомляє Міноборони Туреччини.

Відомство заявляє, що вихід суховантажів став можливим завдяки «активним контактам» глави Міноборони Туреччини Хулусі Акара в координації спільного координаційного центру (СКЦ).

«Завтра з чотирьох портів України очікується вихід чотирьох суховантажів. Один вийде з Одеси, три – з Чорноморська, всього чотири судна», – йдеться в повідомленні міністерства.

Міноборони Туреччини також повідомило про продовження робіт з вивезення зерна з України.

Нагадаємо, три судна з українським зерном вранці 5 серпня покинули українські порти і прямують у бік морського гуманітарного коридору.

Також 6 серпня повідомлялося, що до українського морського торговельного порту «Чорноморськ» наближається турецький суховантаж Fulmars – перше судно з початку повномасштабного вторгнення російських ВС на територію України.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.