В Україні завершують випробування БТР-4 з новими корпусами



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На машині встановлений бойовий модуль БМ-7 «Парус» з 30-мм автоматичною гарматою

БТР-4 створили фахівці «Харківського конструкторського бюро ім. Морозова»

«Завод ім. Малишева» та «ХКБМ ім. Морозова», що входять до складу концерну «Укроборонпром», після завершення випробувань готові перейти до серійного виробництва БТР-4 на потреби Збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба ДК «Укроборонпром».

Як зазначається, серійне виробництво БТР-4 з корпусів власного виготовлення дозволить значно збільшити темпи передачі цих бойових машин до українського війська, що раніше залежав від виробничих потужностей лише одного приватного підприємства.

Наразі ДП «Завод ім. Малишева» вже успішно завершив повний цикл випробувань першого зразка БТР-4, виготовленого на підприємстві та був кваліфікований, як виробник цих машин. Аналогічну процедуру кваліфікації за результатами випробувань вже завершує і «ХКБМ ім. Морозова».

БТР-4 – потужна бойова колісна машина, що створена фахівцями «Харківського конструкторського бюро ім. Морозова». БТР-4 з перших днів війни успішно використовується українським військом та неодноразово доводив свою високу ефективність на полі бою. Рівень захисту, що забезпечує ця машина – один з найбільших серед бронетранспортерів та БМП, які стоять на озброєнні ЗСУ.

На машині встановлений бойовий модуль БМ-7 «Парус» з 30-мм автоматичною гарматою, високоточним протитанковим комплексом «Бар‘єр», автоматичним гранатометом та кулеметом. Завдяки наведенню озброєння за допомогою сучасного цифрового комплексу вдається досягти високої точності вогню, зокрема, і знищення бронетехніки противника на відстані до 5 км.

За маневровість БТР-4 відповідає потужний німецький двигун Deutz та автоматична американська трансмісія Allison, що дозволяє розігнати майже 22-тонну машину до 110 км/год.