Масштабна повітряна тривога в Україні тривала десять хвилин

Росія вдруге за ніч піднімала в повітря МіГ-31К

О 4:00 Україну охопила масштабна повітряна тривога. Росіяни здіймали в повітря винищувач. Про це попереджали Повітряні сили Збройних сил України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними військових, повітряна тривога оголошувалася через зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Українцям слід було перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Приблизно о 4:15 в Україні скасовано повітряну тривогу. Небезпека наразі зберігається на Рівненщині та в Запорізькій області.

Оновлено о 4:26

На Рівненщині скасовано повітряну тривогу

Мапа повітряних стривог станом на 4:26:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що приблизно з 00:03 до 3:19 у Київській області, а також у низці північних, східних, західних та центральних областей тривала повітряна тривога через активність ворожих дронів.

Перед цим в Україні майже 20 хвилин тривала масштабна повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К.

До слова, завершився 532-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетні та 28 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.