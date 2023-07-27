Російські атаки на Хмельниччину: Ігнат назвав цілі окупантів

Росіяни спрямовують дрони на аеродром

Російські загарбники другий день поспіль атакують дронами аеродром у Старокостянтинові Хмельницької області. Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Як бачимо «Шахеди» знищили на 100%. Знову ж таки не дає окупантам спокою аеродром Старокостянтинів. Ну не сам аеродром, а наші військові льотчики, які завдають ударів. Ну ви бачите яка «бавовна» гарна відбувається на окупованих територіях. Тому сьогодні і є під прицілом цей аеродром», – розповів він.

Ігнат нагадав, що саме цей аеродром був під прицілом «Шахедів» і учора. Вони «теж у більшості випадків були спрямовані сьогодні саме туди».

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Як повідомлялося, цієї ночі в низці українських областей лунала повітряна тривога. Ворог знову тероризував Україну ракетами і дронами. Під час тривоги вибухи прогриміли у Хмельницькій області.

Також у ніч проти 27 липня російські загарбники атакували портову інфраструктуру Одещини.

Триває 519-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими БпЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.